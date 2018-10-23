Убийство саудовского оппозиционного журналиста в Стамбуле было заранее спланировано - Эрдоган
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*** Он угрожает Эр-Рияду дипломатическими мерами в ответ на это убийство
Стамбул. 23 октября. ИНТЕРФАКС - Убийство саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле было спланированным, заявил во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в парламенте страны.
"Убийство саудовского журналиста Джемаля Хашкаджи в Стамбуле было спланированным", - заявил Р.Т.Эрдоган, отметив, что убийцы знали о том, что журналист пойдет в генконсульство.
Турецкий президент рассказал, что 2 октября Дж.Хашкаджи зашел в здание генконсульства, и это подтверждают камеры наблюдения, но не выходил из него.
"Турецкие власти рассмотрят возможность применения дипломатических мер в ответ на убийство", - добавил он.
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Интерфакс