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Этот контент был опубликован 23 октября 2018 г. 11:33 23.10.2018 - 11:33

*** Он угрожает Эр-Рияду дипломатическими мерами в ответ на это убийство

Стамбул. 23 октября. ИНТЕРФАКС - Убийство саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле было спланированным, заявил во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в парламенте страны.

"Убийство саудовского журналиста Джемаля Хашкаджи в Стамбуле было спланированным", - заявил Р.Т.Эрдоган, отметив, что убийцы знали о том, что журналист пойдет в генконсульство.

Турецкий президент рассказал, что 2 октября Дж.Хашкаджи зашел в здание генконсульства, и это подтверждают камеры наблюдения, но не выходил из него.

"Турецкие власти рассмотрят возможность применения дипломатических мер в ответ на убийство", - добавил он.

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