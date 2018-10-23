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Этот контент был опубликован 23 октября 2018 г. 11:54 23.10.2018 - 11:54

*** Он угрожает Эр-Рияду дипломатическими мерами в ответ на это убийство

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Стамбул. 23 октября. ИНТЕРФАКС - Убийство саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле было спланированным, заявил во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в парламенте страны.

"Убийство саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в Стамбуле было спланированным", - заявил Р.Т.Эрдоган, отметив, что убийцы знали о том, что журналист пойдет в генконсульство.

По словам президента, у турецких разведслужб есть доказательства того, что это убийство планировали заранее. Турецкая сторона, при этом, считает, что у убийства есть политические мотивы.

Турецкий президент рассказал, что 2 октября Дж.Хашкаджи зашел в здание генконсульства, и это подтверждают камеры наблюдения, но не выходил из него.

"Турецкие власти рассмотрят возможность применения дипломатических мер в ответ на убийство", - добавил он.

По его словам, в этом убийстве непосредственно замешаны минимум 15 подданных Саудовской Аравии. Кроме того, в деле есть еще три фигуранта. Президент отметил, что убийство готовили две команды, одна из них в составе девяти человек, включая генералов, специально прилетела для этого из Саудовской Аравии.

Р.Т.Эрдоган отметил, что накануне совершения убийства некоторые из этих людей посетили лес, были замечены в генконсульстве и в пригороде Стамбуле. Согласно информации президента, шесть человек покинули Турцию вечером 2 октября, еще семь человек - поздним вечером того же дня.

Также он рассказал, что из генконсульства пропал жесткий диск, на котором хранились записи камер видеонаблюдения.

Дж.Хашкаджи, работавший обозревателем американского издания "Вашингтон пост", исчез 2 октября после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле.

На минувших выходных саудовское государственное телевидение сообщило, что Дж.Хашкаджи, согласно первым результатам расследования, погиб в результате драки в здании генконсульства. В Саудовской Аравией в связи с делом Дж.Хашкаджи задержали 18 человек, сообщали саудовские СМИ.

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