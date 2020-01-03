Этот контент был опубликован 3 января 2020 г. 11:15

Дубай. 3 января. ИНТЕРФАКС - Аятолла Али ас-Систани - самое влиятельное духовное лицо среди иракских шиитов - заявил, что операция США по ликвидации командующего спецподразделением "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани являлась покушением на суверенитет Ирака.

"Ужасная атака в международном аэропорту Багдада этой ночью - это надменное нарушение иракского суверенитета и международных соглашений. Она привела к убийству нескольких командиров, которые одержали победу над ИГ (террористическая группировка, запрещена в России - ИФ)", - цитирует телеканал "Аль-Арабийя" заявление аятоллы.

"Эти события и прочее указывают на то, что на страну (Ирак - ИФ) надвигаются очень трудные времена. Мы призываем все стороны, вовлеченные в события, вести себя сдержанно и поступать мудро", - отмечается в заявлении.

Ранее стало известно о гибели в Багдаде Касема Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса. Операция по их устранению была проведена в Ираке американскими военными по указанию президента Дональда Трампа.

"ВС США в соответствии с указанием президента решительно осуществили действия оборонительного характера, уничтожив главу включенного в список террористических организаций подразделения "Кудс" КСИР Касема Сулеймани в защиту зарубежного персонала Соединенных Штатов", - говорилось в заявлении Пентагона.

Позднее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал, что убийство Касема Сулеймани не останется без отмщения. Также Хаменеи объявил общенациональный трехдневный траур в связи с гибелью Сулеймани.

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