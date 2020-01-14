Этот контент был опубликован 14 января 2020 г. 9:24

Коломбо. 14 января. ИНТЕРФАКС - Ликвидация США иранского генерала Касема Сулеймани выходит за все рамки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Конечно, кульминацией противоправных действий Вашингтона стало убийство Касема Сулеймани, официального представителя правительства Ирана, который был с официальным визитом в соседней стране, в Ираке, и это, конечно, выходит за все международно-правовые и просто человеческие рамки", - сказал Лавров во вторник в Коломбо на совместной пресс-конференции с главой МИД Шри-Ланки Динешом Гунаверденой.

Иранский генерал Сулеймани был убит 3 января в ходе спецоперации США в аэропорту Багдада.

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