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Этот контент был опубликован 29 мая 2018 г. 19:35 29.05.2018 - 19:35

Брюссель. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Бельгийские СМИ сообщают дополнительные подробности и уточнять ранее переданную информацию относительно обстоятельств перестрелки во вторник в Льеже, при которой погибли двое полицейских и гражданское лицо.

Если раньше сообщалось, что убийца полицейских в Льеже 36-летний Бенжамэн Эрман неоднократно привлекался по уголовным делам, но не проходил по антитеррористической базе данных, то вечером того же дня телеканал RTBF со ссылкой на собственный источник утверждал, что он с 2017 года подозревался органами госбезопасности как "радикализированный".

В то же время министр юстиции Кун Генс подтвердил, что нападавший действительно находился в двухдневном отпуске из тюрьмы в рамках подготовки его интеграции в общество ввиду ожидавшегося освобождения в 2020 году по истечении срока заключения. Он должен был вернуться в тюрьму во вторник.

Находившийся в заключении с 2013 года Б.Эрман никогда не получал права на условное освобождение, отметил К.Генс. Однако он имел возможность воспользоваться 11 разрешениями на выход из тюрьмы продолжительностью в один день и 13 отпусками по два дня, которые прошли без инцидентов. Поэтому, по мнению министра, ничто не предвещало такое развитие событий во время 14-го отпуска.

Уроженец валлонского города Рошфор Б.Эрман был известен полиции по фактам воровства, порчи общественного имущества и мелкой торговли наркотиками. Известный очень злобным и жестоким характером, он был осужден, в том числе за торговлю наркотиками. Но, как предполагалось, он не числился среди радикализированных уголовников. Однако, отмечает RTBF, по всей вероятности, радикализация имела место в тюрьме Лантэна, куда он был переведен в 2017 году.

Его психологический профиль оценивался как нестабильный. Упоминалось "тяжелое детство". Он больше не поддерживал контактов со своей семьей.

RTBF также сообщил, что Б.Эрман до стрельбы в Льеже успел совершить другое преступление предыдущей ночью в коммуне Марш-ан-Фаменн в бельгийской провинции Люксембург, не уточнив, о каком преступлении идет речь.

Ов др

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