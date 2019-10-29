Этот контент был опубликован 29 октября 2019 г. 14:46

Вашингтон. 29 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп во вторник объявил, что подтверждена гибель "номера два" в ИГ (террористическая организация, запрещенная в РФ).

"Только что подтверждено, что номер один на смену Абу Бакру аль-Багдади также уничтожен американскими солдатами. Он также мертв", - написал Трамп в своем Твиттере.

При этом он не назвал его имени и не уточнил, когда он мог быть убит.

Ранее сообщалось об уничтожении самого аль-Багдади. Он погиб в ходе спецоперации, которую на выходных провел американский спецназ в сирийскойи провинции Идлиб.

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