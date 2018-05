Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 23 мая 2018 г. 12:17 23.05.2018 - 12:17

Вашингтон. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Китайская ZTE Corp. оценивает убытки от прекращения деятельности в результате санкций США как минимум в 20 млрд юаней ($3,1 млрд), сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

В апреле США ввели семилетний запрет на закупку ZTE продукции американских технологических компаний.

Вместе с тем ZTE рассчитывает вскоре достигнуть соглашения с властями США, чтобы восстановить нормальные операции. Компания уже подготовила план, который позволит ее предприятиям приступить к работе за несколько часов после смягчения или отмены американских санкций.

Ранее на этой неделе стало известно, что Пекин и Вашингтон в общих чертах согласовали схему восстановления деятельности ZTE.

Во вторник президент США Дональд Трамп отменил, что рассматривает вариант с крупным штрафом для ZTE, не менее $1 млрд, возможно, до $1,3 млрд. Кроме того, он сказал, что хотел бы обновления совета директоров ZTE и введения очень жестких правил безопасности.

ZTE поставляет телекоммуникационные системы, мобильные устройства и корпоративные технологические решения для компаний, потребителей и операторов связи. Китайская компания занимает пятое место по объему выручки среди мировых производителей телекоммуникационного оборудования. Она также выпускает полный спектр мобильных устройств, включая телефоны, планшеты, мобильные широкополосные модемы и хот-споты, а также терминалы для интеграции семейных компьютеров. Ее продукция реализуется более чем в 160 странах, партнерами компании являются свыше 500 операторов связи.

В США китайская компания закупает, в частности, микросхемы для своих устройств у Qualcomm Inc. и Intel Corp., оптику у Acacia Communications Inc. и Lumentum Holdings Inc.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

ыъ мв пч

Neuer Inhalt Horizontal Line