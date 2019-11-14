Этот контент был опубликован 14 ноября 2019 г. 17:26

Бразилиа. 14 ноября. ИНТЕРФАКС - РФ приветствует планы Банка развития БРИКС по привлечению рублевых кредитов на российском финансовом рынке и предлагает увеличить долю финансирования проектов в национальных валютах объединения, заявил президент России Владимир Путин.

"В качестве рекомендаций по дальнейшей работе Банка хотел бы предложить увеличить долю финансирования проектов в национальных валютах стран БРИКС", - сказал Путин, выступая на встрече лидеров БРИКС с членами делового совета этого объединения и руководством нового Банка развития.

"Это не только повысило бы вес наших валют в качестве альтернативы в международных расчетах в мировой экономике, но и позволило бы избежать дополнительных рисков и затрат при взаимных расчетах. И, конечно же, мы приветствуем планы нового Банка развития по привлечению рублевых кредитов на финансовом рынке России", - отметил президент РФ.

Такая мера, подчеркнул он, полностью отвечает интересам и российских заемщиков.

"Соответствующая подготовка и предварительная работа по выпуску первого рублевого займа Банка России уже начата совместно с Минфином России и Банком России", - сказал Путин.

Он напомнил, что российский рубль полностью и свободно конвертируется на любые мировые валюты.

"Важно, что портфель инвестиционных проектов нового Банка развития продолжает расти и уже превысил $12 млрд. Из 44 одобренных проектов семь осуществляется на территории РФ, среди них достаточно важные для нас: строительство малых гидроэлектростанций на северо-западе России, в Карелии, нефтехимический комплекс в Сибири, в Тобольске, проекты по совершенствованию водоснабжения и инфраструктуры в ряде городов России, а также по развитию российской судебной системы", - сказал Путин.

Он пояснил, что, в частности, речь идет о внедрении в судебный процесс передовых информационных технологий.

1пп ав

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