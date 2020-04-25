Этот контент был опубликован 25 апреля 2020 г. 9:33

Вашингтон. 25 апреля. ИНТЕРФАКС - Министр обороны США Марк Эспер оценивает, стоит ли восстанавливать в должности уволенного капитана атомного авианосца "Теодор Рузвельт" Бретта Крозье, сообщает газета The New York Times.

По ее данным, начальник штаба ВМС США адмирал Майкл М. Гилдей и исполнявший ранее обязанности замминистра, отставной контр-адмирал Джеймс Макферсон рекомендовали Эсперу восстановить в должности снятого капитана. Эспера проинформировали о рекомендациях, и он, согласно информации газеты, попросил предоставить ему больше времени на оценку ситуации.

"Макферсон продолжает переговоры с министром обороны Марком Эспером. Окончательных решений принято не было", - говорится в заявлении флота, которое приводит газета.

Масштабная вспышка заболевания была зафиксирована ранее на авианосце "Теодор Рузвельт". В конце марта из-за вспышки коронавируса на борту авианосец был в экстренном порядке направлен на базу на острове Гуам в западной части Тихого океана. В настоящее время заболели уже 840 моряков авианосца. В его команде насчитывается 4,8 тыс. моряков.

Экс-капитан Крозье в донесении командованию флота, оказавшемся в распоряжении газеты San Francisco Chronicle, попросил командование ВМС США срочно обеспечить условия для изоляции экипажа с тем, чтобы предотвратить возможные летальные исходы в условиях резко ухудшающейся ситуации на борту корабля.

Он предупреждал, что "из-за ограничений пространства, присущего военному кораблю, невозможно обеспечить карантин, распространение болезни продолжается и ускоряется".

В американском военном командовании выразили недовольство поступком Крозье, потому что тот допустил, чтобы его донесение попало в СМИ. В частности, выяснилось, что экс-капитан авианосца использовал незащищенную систему связи при передаче данных.

Бывший исполняющий обязанности министра военно-морских сил США Томас Модли назвал Крозье "либо слишком глупым, либо слишком наивным". После этого группа членов Конгресса США от демократической партии призвала главу Пентагона снять с должности исполняющего обязанности министра ВМС за оскорбления в адрес Крозье.

Модли после этого подал в отставку, Эспер ее принял.

В настоящее время случаи коронавируса зафиксировали на 26 военных кораблях ВМС США, находящихся в портах и верфях. Еще на 14 кораблях были случаи COVID-19, но заболевшие уже выздоровели.

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