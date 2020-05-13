Этот контент был опубликован 13 мая 2020 г. 10:48

Брюссель. 13 мая. ИНТЕРФАКС - Увольнения, объявленные по причине кризиса авиационной компанией Brussels Airlines, существенно отразятся на занятости в целом в Брюссельском международном аэропорту, заявил его директор Арно Фейст.

"Если Brussels Airlines сократит свою деятельность на 25 %, это будет иметь последствия для ее поставщиков, партнеров и т.д. Трудно оценивать, но в целом можно говорить, что одно увольнение у Brussels Airlines затронет два рабочих места вне компании. То есть это потенциально повлияет на несколько тысяч рабочих мест", - сказал Фейст в среду в интервью радио Bel RTL.

Накануне Brussels Airlines объявила о планах уволить около 1 тыс. работников из персонала в 4 тыс. человек в связи с вынужденным из-за кризиса, причиненного пандемией COVID-19, сокращением своей деятельности.

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