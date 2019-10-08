Этот контент был опубликован 8 октября 2019 г. 19:00

Таллин. 8 октября. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу и государственный секретарь США Майк Помпео в ходе состоявшейся во вторник в Вашингтоне встречи высказались за углубление связей двух государств, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МИД Эстонии.

"Главным направлением внешней политики Эстонии является укрепление связей с США, усиление НАТО и развитие сотрудничества между Европейским союзом и Соединенными штатами Америки", - заявил на встрече Рейнсалу.

"Уникальная трансатлантическая связь между США и Европой является самой надежной опорой обеспечения нашей безопасности и поддержания ценностей", - сказал он, ссылаясь на одобренный правительством меморандум об укреплении связей с США.

По мнению эстонского министра, совместное заявление свидетельствует, что "углубление связей является непрерывным и бесконечным процессом".

Рейнсалу подчеркнул, что в заявлении оба государства высказываются за "углубление сотрудничества в ряде конкретных областей".

Так, Эстония и США подчеркнули взаимную приверженность коллективной обороне НАТО и необходимость дальнейшего усиления альянса.

В заявлении отмечается, что Эстония и США вскоре подпишут соглашение, в котором будут зафиксированы общие цели по вопросу технологии 5G. Эстония также как учредитель присоединится к альянсу свободы вероисповедания, руководимому США.

Говоря об Инициативе трех морей (Балтийского, Черного и Адриатического - ИФ), Рейнсалу отметил, что это хорошая возможность для государств крепить трансатлантические связи и содействия более быстрого развития региона.

"Предстоящий в будущем году в Эстонии саммит государств "Инициативы" поможет придать нам большую видимость и опосредованно способствовать развитию экономики и частного сектора", - считает Рейнсалу.

По его мнению, саммит будет способствовать развитию стратегических отношений между партнерами региона.

В заявлении говорится, что США поддерживают усилия Эстонии по подготовке саммита Инициативы трех морей.

Главы МИД высказались за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и Грузии и единство за Запада на российском направлении, в том числе в части санкций".

Предыдущая встреча глав МИД двух стран состоялась в 2016 году.

эф

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