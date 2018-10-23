Угрожающий Мексике ураган "Уилла" ослаб, но все еще представляет опасность
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Вашингтон. 23 октября. ИНТЕРФАКС - Ураган "Уилла" в Тихом океане немного ослаб, сейчас ему присвоена четвертая категория по шкале Саффира-Симпсона, сообщает Associated Press во вторник.
"Ураган Вилла немного ослаб, ему присвоена четвертая категория. Но он по-прежнему остается чрезвычайно опасным, так как движется в сторону Мексики", - пишет издание.
Власти мексиканских штатов Синалоа и Наярит распорядились закрыть образовательные учреждения и начать подготовку мест для временного размещения людей в случае эвакуации.
Согласно данным Национального центра США по наблюдению за ураганами, "Уилла" "может стать причиной формирования опасных штормовых волн, сильных порывов ветра и ливневых дождей на востоке Мексики начиная со вторника".
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Интерфакс