Этот контент был опубликован 16 апреля 2019 г. 14:38

Мадрид. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - Информация о бомбе в мадридском небоскребе "Торре Эспасио" не подтвердилась, сообщает во вторник полиция Испании.

"Удалось установить, что угроза была ложной", - говорится в сообщении полиции в Twitter.

В настоящее время эвакуированные из здания работники возвращаются обратно.

"Полиция устанавливает источник звонка", - отмечается в сообщении.

Во вторник днем стало известно, что сотрудники полиции Испании проводят эвакуацию людей из "Торре Эспасио".

Небоскреб расположен на улице Кастельяно на севере Мадрида.

Это одно из самых высоких зданий в Испании. Его высота составляет 224 метра, в нем расположены посольства Соединенного Королевства, Канады, Австралии и Нидерландов.

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