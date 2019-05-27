Этот контент был опубликован 27 мая 2019 г. 17:23

Брюссель. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Северный вокзал Брюсселя вновь открыт для пассажиров, и нормальное движение поездов через него постепенно восстанавливается после ложной тревоги о бомбе, объявил оператор бельгийской железнодорожной инфраструктуры Infrabel.

Как сообщалось, в Брюсселе в понедельник во второй половине дня была проведена эвакуация пассажиров с территории Северного вокзала. Причиной этих мер стало сообщение о возможном наличии взрывного устройства на вокзале.

Восстановлено также движение в автомобильных туннелях города, которые пришлось закрыть из-за того, что находящаяся в здании вокзала служба контроля над туннелями также была вся эвакуирована.

Инцидент имеет последствия для пассажиров Северного вокзала в вечерние часы пик. После двухчасового закрытия вокзала, по данным Infrabel, нужно быть готовыми к опозданиям и отмене поездов.

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