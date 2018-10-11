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Этот контент был опубликован 11 октября 2018 г. 11:49 11.10.2018 - 11:49

*** Кибератаки на правительственные сети в Германии происходят ежедневно

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Берлин. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер в четверг оценил угрозу совершения хакерских атак на компьютерные системы в Германии как высокую.

"Угроза высока, ситуация напряженная - как для государства, так и для пользователей", - сказал Х.Зеехофер журналистам в Берлине в четверг, выступая на презентации доклада Федерального ведомства по безопасности в сфере информационной техники (BSI) "Ситуация в сфере информационно-технологической безопасности".

Доклад опубликован в четверг, в нем около сотни страниц, он охватывает период с июля 2017 по май 2018 года. В нем перечислены случаи нападений на компьютерные системы ФРГ со стороны хакерских групп, таких, как APT28, CozyBear, Emissary-Panda.

Согласно докладу, активнее всего различные хакерские группы атакуют правительственные учреждения ФРГ.

Так, кибератаки на правительственные сети в Германии происходят ежедневно, ежемесячно антивирусное программное обеспечение "ловит" десятки тысяч вирусных посланий, говорится в докладе.

"Кибератаки на правительственные сети совершаются ежедневно. Помимо массированных атак без конкретных целей существуют целенаправленные кампании", - сказано в докладе.

Отмечается, что электронные письма с вредоносными программами фиксируются чаще всего, ежемесячно таких писем бывает около 28 тыс., они отслеживаются в реальном времени и блокируются еще до того, как достигают почтовых ящиков адресата.

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