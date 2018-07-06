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Этот контент был опубликован 6 июля 2018 г. 17:12 06.07.2018 - 17:12

Вена. 6 июля. ИНТЕРФАКС - Ситуация вокруг Ормузского пролива не вошла в число тем, обсуждавшихся на министерской встрече "пятерки" и Ирана в Вене, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Не обсуждалась. Мы не посвящали этому заседание", - сказал С.Лавров журналистам в пятницу, отвечая на соответствующий вопрос.

Накануне представитель Корпуса Стражей Иранской революции Эсмаил Коусари заявил журналистам, что Тегеран перекроет поставки нефти через Ормузский пролив, если США добьются прекращения экспорта иранской нефти.

"Любые враждебные попытки США приведут к непомерным последствиям для них. Если Ирану не дадут экспортировать нефти, мы не разрешим поставлять нефть миру через Ормузский пролив", - приводит его слова агентство Bloomberg.

Узкий, имеющий длину 195 км Ормузский пролив соединяет Оманский залив на юго-востоке с Персидским заливом на северо-западе. Он имеет стратегическое значение для транспортировки ближневосточной нефти на внешние рынки. Через него проходит около 30% всей мировой нефти, перевозимой по морю.

В понедельник директор отдела политического планирования Госдепартамента США Брайан Хук заявил, что Вашингтон добивается "сокращения нефтяной выручки иранского режима до нуля".

Во вторник в Швейцарии президент Ирана Хасан Рухани предупредил, что оказываемое США давление с целью прекращения закупок иранской нефти может сказаться на региональных экспортных поставках сырья.

В среду представитель Центрального командования США капитан Билл Урбан подчеркнул, что на фоне роста напряженности в отношениях между Вашингтоном и Тегераном командование США считает необходимым поддерживать свободу навигации в акватории Персидского залива.

В Вене в пятницу прошла встреча глав МИД стран (Россия, Великобритания, Франция, Китай и Германия), подписавших соглашение с Ираном. Она стала первой после выхода США из иранской сделки 8 мая этого года. Последний раз Совместная комиссия по СВПД на министерском уровне собиралась в сентябре 2017 года "на полях" генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Тогда встреча проходила при участии США.

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