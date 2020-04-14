Этот контент был опубликован 14 апреля 2020 г. 12:04

Таллин. 14 апреля. ИНТЕРФАКС - Полиция безопасности Эстонии считает, что угроза терроризма в стране невелика, однако ей может грозить радикализация некоторой части общества под влиянием пропаганды терроризма, говорится в отчете ведомства.

"Уровень угрозы терроризма в Эстонии невысок. Это означает, что угроза нападения невелика, но не невозможна", - говорится в обнародованном во вторник отчете полиции безопасности (КАПО) о деятельности в 2019 году.

По мнению спецслужбы, "в Эстонии нет действующих террористических организаций, здесь нет ни одного опорного пункта террористических организаций".

В то же время Эстония не остается в стороне от влияния международного терроризма: из Эстонии воевать на стороне террористических организаций в Сирии отправился один человек, два человека осуждены за поддержку исламского терроризма.

Некоторые жители Эстонии погибли или пострадали в террористических атаках за рубежом. Эстония находится в поле зрения террористических организаций, но не является их главной целью, отмечается в ежегоднике.

С точки зрения угрозы терроризма, безопасности Эстонии угрожает радикализация некоторой части общества под влиянием террористической пропаганды и последователей радикального ислама. Полиция безопасности выявила около двух десятков проживающих в Эстонии или тесно связанной с ними людей, которые при дальнейшей радикализации могут стать угрозой для общественного порядка и безопасности государства, не исключает КАПО.

Для предупреждения террористической деятельности в обществе необходимо повысить знание о радикализации как явлении и общественной проблеме, делает вывод спецслужба.

ап

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