Этот контент был опубликован 7 января 2020 г. 13:00

Вашингтон. 7 января. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Ирана Джавад Зариф во вторник в интервью CNN заявил, что угрозы президента США Дональда Трампа в адрес иранцев их не напугают.

"Президент Трамп, после того, как он вчера увидел толпы, должен перестать угрожать этим людям, которых его угрозы только приведут в ярость. Его угрозы не испугают нас", - сказал он.

"Война была начата давно Соединенными Штатами. Соединенные Штаты уничтожили стабильность в этом регионе. Соединенные Штаты подорвали безопасности в этом регионе", - подчеркнул Зариф.

В пятницу минувшей недели стало известно о гибели в Багдаде командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса. Операция по их устранению была проведена в Ираке американскими военными по указанию Трампа.

Президент США Дональд Трамп накануне в очередной раз пообещал "серьезное возмездие", если Тегеран начнет атаки, чтобы отомстить за убийство Сулеймани. При этом он подтвердил готовность к нанесению ударов по иранским объектам культурного наследия.

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