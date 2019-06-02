Дубай. 2 июня. ИНТЕРФАКС - По меньшей мере три сирийских военнослужащих стали жертвами ударов Израиля по артиллерийским и зенитно-ракетным батареям в провинции Эль-Кунейтра, сообщает в воскресенье сирийское агентство САНА.
"Израиль возобновил агрессию, осуществив пуск нескольких ракет по районам к востоку от Эль-Кунейтры. Эта агрессия привела к гибели трех солдат и к семи пострадавшим, а также к ущербу", - передает агентство.
В Армии обороны Израиля заявили, что удары по Сирии стали ответом Израиля на пуски сирийскими военными двух снарядов в направлении горы Хермон на Голанских высотах.
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