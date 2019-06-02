Этот контент был опубликован 2 июня 2019 г. 10:18

Дубай. 2 июня. ИНТЕРФАКС - По меньшей мере три сирийских военнослужащих стали жертвами ударов Израиля по артиллерийским и зенитно-ракетным батареям в провинции Эль-Кунейтра, сообщает в воскресенье сирийское агентство САНА.

"Израиль возобновил агрессию, осуществив пуск нескольких ракет по районам к востоку от Эль-Кунейтры. Эта агрессия привела к гибели трех солдат и к семи пострадавшим, а также к ущербу", - передает агентство.

В Армии обороны Израиля заявили, что удары по Сирии стали ответом Израиля на пуски сирийскими военными двух снарядов в направлении горы Хермон на Голанских высотах.

1тэ аг

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