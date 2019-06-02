Этот контент был опубликован 2 июня 2019 г. 11:31

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Брюссель. 2 июня. ИНТЕРФАКС - По меньшей мере 10 человек, в том числе трое сирийских военнослужащих, стали жертвами ударов Израиля по артиллерийским и зенитно-ракетным батареям в провинции Эль-Кунейтра, передают в воскресенье западные СМИ.

По словам близких к оппозиции очевидцев, которых цитируют СМИ, число жертв достигло 10 человек. Среди них - трое сирийских военных и семь военных из других стран. Информации об их национальной принадлежности не приводится.

Ранее сообщалось о трех погибших.

"Израиль возобновил агрессию, осуществив пуск нескольких ракет по районам к востоку от Эль-Кунейтры", - передает сирийское агентство САНА.

В Армии обороны Израиля заявили, что удары по Сирии стали ответом Израиля на пуски сирийскими военными двух снарядов в направлении горы Хермон на Голанских высотах.

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