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Этот контент был опубликован 26 сентября 2018 г. 18:19 26.09.2018 - 18:19

Нью-Йорк (ООН). 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Россия предостерегает страны Запада от новых ударов по Сирии под предлогом применения сирийскими властями химоружия, эти действия подорвут усилия по политическому урегулированию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы предостерегаем от новых ударов по территории Сирийской Арабской Республики под очередным инсценированным предлогом, это стало бы грубым нарушением устава ООН, подорвало бы усилия по политическому урегулированию в этой многострадальной стране", - сказал С.Лавров в среду, выступая на заседании Совета безопасности ООН.

Он назвал тревожной ситуацию с химическим разоружением, " прежде всего в связи с действиями ряда западных государств, которые выдвигают против сирийских властей все новые и новые бездоказательные обвинения в использовании запрещенных отравляющих веществ".

"Правительство Сирии уничтожило весь свой арсенал химического оружия в соответствии с российско-американской договоренностью 2013 года, договорённостью, которая была закреплена в резолюции Совета безопасности ООН и в решениях Организации по запрещения химоружия",- подчеркнул министр.

1ам ан

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