Этот контент был опубликован 30 декабря 2019 г. 10:23

Брюссель. 30 декабря. ИНТЕРФАКС - Тегеран выступает против ударов США по иракскому ополчению и полагает, что такие действия являют собой поддержку Вашингтоном терроризма, говорится в заявлении представителя МИД Ирана Аббаса Мусави.

"Америка, посредством этих атак, продемонстрировала твердую поддержку терроризма и ее пренебрежение независимостью и суверенитетом других стран, и она должна принять последствия своих незаконных действий", - цитируют западные СМИ выдержки из заявления.

Также в МИД Ирана призвали США прекратить вмешиваться во внутренние дела Ирака и уважать суверенитет этой страны.

Ранее с осуждением операции США также выступили президент Ирака Бархам Салех и исполняющий обязанности главы иракского правительства Адиль Абдул Махди. При этом Салех отмечал, что американские удары идут вразрез с договоренностями между Багдадом и Вашингтоном в сфере безопасности.

На ряд военных баз в Ираке ранее была совершена серия нападений. Так, в минувшую пятницу иракская военная база К1 в районе города Киркук подверглась ракетному удару. В результате погиб один американец, еще несколько американских и иракских военнослужащих получили ранения.

США обвиняют в этих атаках бойцов, поддерживаемых Ираном.

В воскресенье Пентагон сообщил, что военные США в ответ на атаки со стороны проиранской шиитской военизированной группировки "Катаиб Хезболла" нанесли удары по ряду объектов этой группы - в Ираке и Сирии.

В свою очередь шиитское ополчение сообщило по 25 погибших и 51 раненом в результате ударов американских ВВС.

Позднее шеф Пентагона Марк Эспер пообещал, что США могут продолжить наносить удары по близким Ирану иракским группировкам.

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