Дубай. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Ирана Джавад Зариф в четверг предупредил о неминуемой полномасштабной войне в случае удара американских или саудовских военных по Ирану.
В ходе интервью журналист телеканала CNN спросил, какие могут быть последствия удара США или Саудовской Аравии, Зариф ответил: "Полномасштабная война".
Он отметил, что Тегеран "не хочет вступать в военный конфликт". Однако, по его словам, Иран решительно намерен защищать свою территорию.
Зариф также ранее указал, что удар, нанесенный при помощи ракет и беспилотников по нефтяным объектам Саудовской Аравии, совершенно не выгоден Тегерану.
Глава иранского внешнеполитического ведомства напомнил, что йеменские мятежники-хуситы взяли на себя ответственность за атаку саудовской территории. "Насколько я понимаю, они предоставили ранее доказательства", - добавил министр.
При этом днем ранее в Минобороны Саудовской Аравии заявили, что уверены в том, что удары точно были нанесены не из Йемена.
В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco, национальной нефтяной компании Саудовской Аравии, подверглись атаке. Хуситы заявляли, что в ходе атаки они использовали 10 беспилотников. По версии саудовской стороны, против нее использовали как беспилотники, так и крылатые ракеты.
США усомнились в причастности хуситов и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.
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