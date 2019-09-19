Этот контент был опубликован 19 сентября 2019 г. 14:06

Дубай. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Ирана Джавад Зариф в четверг предупредил о неминуемой полномасштабной войне в случае удара американских или саудовских военных по Ирану.

В ходе интервью журналист телеканала CNN спросил, какие могут быть последствия удара США или Саудовской Аравии, Зариф ответил: "Полномасштабная война".

Он отметил, что Тегеран "не хочет вступать в военный конфликт". Однако, по его словам, Иран решительно намерен защищать свою территорию.

Зариф также ранее указал, что удар, нанесенный при помощи ракет и беспилотников по нефтяным объектам Саудовской Аравии, совершенно не выгоден Тегерану.

Глава иранского внешнеполитического ведомства напомнил, что йеменские мятежники-хуситы взяли на себя ответственность за атаку саудовской территории. "Насколько я понимаю, они предоставили ранее доказательства", - добавил министр.

При этом днем ранее в Минобороны Саудовской Аравии заявили, что уверены в том, что удары точно были нанесены не из Йемена.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco, национальной нефтяной компании Саудовской Аравии, подверглись атаке. Хуситы заявляли, что в ходе атаки они использовали 10 беспилотников. По версии саудовской стороны, против нее использовали как беспилотники, так и крылатые ракеты.

США усомнились в причастности хуситов и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.

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