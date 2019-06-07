Этот контент был опубликован 7 июня 2019 г. 8:05

Кабул. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Афганские военные полностью взяли под свой контроль уезд Хадж-Умари в центральной афганской провинции Газни, ранее захваченный боевиками движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация), сообщает в пятницу пресс-служба Минобороны страны.

Со своей стороны пресс-секретарь губернатора провинции Газни Ориф Нури сообщил журналистам, что талибы были выбиты из уезда в ходе боев в ночь на пятницу.

"После продолжительных боев к 9:00 пятницы уезд полностью перешел под контроль силовых структур страны. Потери сторон уточняются", - приводят афганские СМИ слова представителя местных властей.

вш

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