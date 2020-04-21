Этот контент был опубликован 21 апреля 2020 г. 16:44

Москва. 21 апреля. ИНТЕРФАКС - Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выступил с рекомендацией федерациям доиграть национальные чемпионаты и кубковых соревнований после того, как завершится пандемия коронавируса.

"Сегодня УЕФА провел видеоконференцию с 55 ассоциациями-членами союза и представил обновленную информацию о вариантах, которые рассматриваются двумя рабочими группами, созданными в середине марта (...). Была дана настоятельная рекомендация завершить внутренние соревнования высшего дивизиона и кубковых турниров", - говорится в заявлении УЕФА во вторник.

Отмечается, что в особых случаях будут разработаны принципы участия клубов из таких стран в европейских соревнованиях.

Подчеркивается, что решения по этой и другим темам, которые обсуждались во вторник, будут приняты после заседания исполнительного комитета УЕФА в четверг.

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