Этот контент был опубликован 25 апреля 2020 г. 8:51

Вашингтон. 25 апреля. ИНТЕРФАКС - Указ президента США Дональда Трампа об ограничении иммиграции в США рассматривается в Белом доме как долгосрочная стратегия, а не временная мера, пишет в субботу газета The Washington Post со ссылкой на источник.

По ее данным, на этой неделе старший политический советник Трампа Стивен Миллер, который курирует вопросы миграции, в неофициальной беседе с журналистами заявил, что "самое важное - перекрыть кран для новой иностранной рабочей силы".

"Когда вы приостанавливаете въезд новых иммигрантов из-за рубежа, вы сокращаете иммиграцию еще сильнее, поскольку нарушается цепочка для последующей миграции. Так что польза для американских рабочих растет", - сказал Миллер, по данным издания.

Он указал на то, что эта стратегия рассматривается в Белом доме как долгосрочная, а не временная.

Газета отмечает, что администрация Трампа годами пыталась придумать, как отказаться от модели "цепной иммиграции" на основании родственных связей. Вместо этой модели в Белом доме хотели бы выстроить систему, когда иммигрировать в США люди смогут на основании своих профессиональных навыков или же, если того требует рынок труда США, подчеркивает издание.

Трамп в минувший четверг подписал указ об ограничениях на иммиграцию в страну. Он предполагает приостановку выдачи грин-карт иностранцам минимум на 60 дней, чтобы в условиях спровоцированного COVID-19 кризиса, оставить рабочие места для американцев. Исключения предусмотрены для медицинских и других основных работников, занятых в борьбе со вспышкой коронавируса, супругов и несовершеннолетних детей американских граждан, а также некоторых других иностранцев.

1эф ВВ

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