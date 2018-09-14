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Этот контент был опубликован 14 сентября 2018 г. 21:56 14.09.2018 - 21:56

Вашингтон. 14 сентября. ИНТЕРФАКС - Глава госдепа США Майк Помпео в пятницу заявил, что благодаря указу президента США Дональда Трампа о введении санкций против любого, кто вмешается в американские выборы, Россия и прочие государства немедленно столкнуться с последствиями при попытках вмешательства.

"Если Россия или какое либо другое иностранное государство вмешается в американские выборы, оно столкнется с быстрыми и суровыми последствиями", - сказал М.Помпео.

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