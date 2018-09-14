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Этот контент был опубликован 14 сентября 2018 г. 22:02 14.09.2018 - 22:02

Вашингтон. 14 сентября. ИНТЕРФАКС - Глава госдепа США Майк Помпео в пятницу заявил, что благодаря указу президента США Дональда Трампа о введении санкций против любого, кто вмешается в американские выборы, Россия и прочие государства немедленно столкнуться с последствиями при попытках вмешательства.

"Если Россия или какое либо другое иностранное государство вмешается в американские выборы, оно столкнется с быстрыми и суровыми последствиями", - сказал М.Помпео.

"Существуют попытки подорвать нашу демократию и ключевые институты. Эти действия настраивают американцев друг против друга и убеждают, что наши институты и наши идеалы дефективны. Но мы будем бороться с этими попытками, чтобы быть уверенными: те, кто вмешаются в наши свободы, поплатятся", - отметил М.Помпео.

Он подчеркнул, что в последние несколько лет "Россия была особенно агрессивна в использовании своего киберпотенциала, дезинформации... для того, чтобы добиться дестабилизации в Америке".

Накануне Д.Трамп подписал указ, который предусматривает введение санкций против иностранцев, которые пытаются вмешаться в выборы в США.

Советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон в свою очередь пояснил, что эти санкции будут включать заморозку активов, ограничение доступа к американским финансовым рынкам и запрет на инвестиции в компании, причастные к вмешательству в выборы в США.

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