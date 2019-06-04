Этот контент был опубликован 4 июня 2019 г. 18:03

Киев. 4 июня. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Украина готова к контактам с Россией и выполнению Минских договоренностей для достижения мира в Донбассе, но страна должна быть способной защитить себя и становиться сильнее, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы готовы к переговорам с Россией, мы готовы выполнять Минские договоренности, но мы должны быть, в первую очередь, способны защитить себя, стать сильнее экономически, политически и в военном плане", - сказал Зеленский на совместном брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом во вторник в Брюсселе.

пч

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