Этот контент был опубликован 31 октября 2019 г. 9:18

Киев. 31 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Президент Украины Владимир Зеленский предложил рассмотреть возможность присоединения Украины к программе расширенных возможностей НАТО (Enhance Opportunity Program).

"Предлагаем предметно рассмотреть присоединение Украины к программе расширения возможностей НАТО. Уверен, что Украина готова к переходу па этот новый уровень", - сказал он, открывая заседание комиссии Украина-НАТО в четверг в Киеве.

Зеленский также выразил надежду, что подписанный в 2016 году Комплексный пакет помощи НАТО будет обновлен и расширен за счет дополнительных проектов.

"Мы стремимся углубить сотрудничество для укрепления обороноспособности", - отметил президент.

пч

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