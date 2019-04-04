Этот контент был опубликован 4 апреля 2019 г. 21:00

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Вашингтон. 4 апреля. ИНТЕРФАКС - Сближение Украины и Грузии с НАТО не представляет собой провокацию в отношении России, заявил в четверг генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Грузия и Украина имеют суверенное право выбирать собственный путь. Это не провокация, это не направлено против кого-либо, это суверенное право двух стран - решать, по какому пути идти", - заявил Й.Столтенберг по итогам встречи глав МИД стран Североатлантического альянса в Вашингтоне.

По его словам, сама идея того, что стремление Грузии и Украины стать членами НАТО направлено против России, "действительно, очень и очень опасна".

"Как только мы признаем, что это провокация против России, мы признаем, что Россия имеет право определять, что могут делать члены НАТО", - подчеркнул глава Североатлантического альянса.

Он добавил, что такое признание равнозначно признанию "мирового порядка, в котором крупные державы могут решать, что члены альянса должны делать".

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