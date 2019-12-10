Этот контент был опубликован 10 декабря 2019 г. 1:50

Вашингтон. 10 декабря. ИНТЕРФАКС - Директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что у его агентства нет оснований полагать, что Украина вмешивалась в американские выборы 2016 года.

"У нас нет информации, которая указывает на то, что Украина вмешалась в президентские выборы 2016 года", - сказал Рэй в интервью ABC News.

Угрозой для предстоящих в 2020 году президентских выборов в США Рэй назвал Россию. "Что касается самих выборов (2020 года), мы считаем, что Россия представляет самую значительную угрозу", - заявил он.

Ранее сенаторы-республиканцы предположили, что Украина могла вмешаться в президентские выборы США в 2016 году.

1вз аг

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