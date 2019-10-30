Этот контент был опубликован 30 октября 2019 г. 16:56

Вашингтон. 30 октября. ИНТЕРФАКС - Проект газопровода "Северный поток 2" в случае реализации может стать рычагом давления Москвы на Киев, заявил в среду замгоссекретаря США Джон Салливан, претендующий на пост американского посла в РФ.

"Это может предоставить (России - ИФ) колоссальный рычаг давления", - сказал он на слушаниях в конгрессе, обсуждая возможные последствия для Украины строительства этого газопровода.

Салливан пояснил, что со временем у Украины появилась "наркотическая зависимость" от российского газа, потому угроза поставок в обход республики может быть действенной.

"Нашим приоритетом было противостояние реализации "Северного потока-2", - напомнил Салливан, говоря о позиции администрации США.

Американский дипломат считает, что в создавшейся ситуации США есть смысл помогать Украине эффективнее использовать энергоресурсы и искать альтернативные источники поставок. Кроме того, он считал бы правильным "остановить "Северный поток-2", чтобы газ продолжал поступать на Украину".

1во БП

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