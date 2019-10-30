Брюссель. 30 октября. ИНТЕРФАКС - НАТО не отказывается от решения 2008 года предоставить в будущем Украине членство в альянсе, однако лучший способ для Киева достичь этой цели - следовать путем реформ, заявил в среду генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Там (на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году - ИФ) мы решили, что Украина станет членом НАТО. И это решение до сих пор действительно - мы подтверждали его много раз", - сказал генеральный секретарь НАТО, выступая в среду перед кадетами Одесской морской академии.

Как подчеркнул Столтенберг, "концентрация на реформах - лучший способ (для Украины - ИФ) двигаться в направлении членства" в Североатлантическом альянсе.

По его словам, "сейчас в фокусе внимания - реформы, как мы (НАТО - ИФ) можем помочь вам (Украине - ИФ), поддержать вас в том, чтобы соответствовать стандартам НАТО; в укреплении вашей обороны и институтов в сфере безопасности, в улучшении того, что мы называем "оперативной совместимостью" ваших сил с нашими - для их совместной работы".

Также он заявил, что только Украина и 29 членов НАТО имеют право принимать решение о вступлении Украины в альянс, причем без участия России. "У них (у России - ИФ) нет никакого законного и действительного основания для того, чтобы оказывать какое-либо влияние на подобное решение", - отметил генсек НАТО.

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