Этот контент был опубликован 30 ноября 2019 г. 8:10

Вашингтон. 30 ноября. ИНТЕРФАКС - В Киеве рассчитывают, что американские власти вскоре назначат нового специального представителя государственного департамента США по вопросам Украины вместо ушедшего с этого поста Курта Волкера, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

"Им нужен специальный представитель, у которого есть прямой доступ к (президенту США Дональду - ИФ) Трампу", - заявил один из источников телеканала.

По данным CNN, украинская сторона считает, что многие американские чиновники, ответственные за отношения Украины и США, потеряли доверие Трампа на фоне слушаний в рамках процедуры импичмента, прошедших в США. Сам Трамп неоднократно критиковал некоторых дипломатов, выступавших на слушаниях.

Волкера на Украине рассматривали как дипломата, имевшего прямой доступ к влиятельным игрокам в Белом доме, а также сохранявшего хорошие рабочие отношения с украинскими чиновниками.

В госдепе CNN не сообщили, когда Волкеру найдут замену, и будут ли назначать нового сотрудника на должность спецпредставителя по Украине.

Украинские власти, по данным CNN, в целом обсуждают способы улучшения отношений с Трампом на фоне процедуры импичмента в США. Источники телеканала рассказали, что власти Украины могут объявить о проведении расследований, которые "можно будет рассматривать как политически выгодные для президента США". Неясно, кого могут коснуться эти расследования, и в какие сроки украинские власти могут объявить об их начале.

В начале ноября журнал Foreign Policy со ссылкой на источники сообщал, что власти США могут упразднить должность специального представителя государственного департамента США по вопросам Украины, которую ранее занимал Курт Волкер.

Волкер ушел в отставку 27 сентября, он стал первым высокопоставленным американским чиновником, покинувшим свой пост после начала процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.

В США этой осенью демократы инициировали процедуру импичмента президента США Дональда Трампа. Причиной для разбирательств стало сообщение американского информатора о том, что Трамп пытался убедить президента Украины Владимира Зеленского начать расследование в отношении сына одного из своих вероятных конкурентов на выборах президента США Джо Байдена - Хантера.

В рамках расследования, связанного с импичментом, демократы из палаты представителей вызвали для дачи показаний многих американских дипломатов и чиновников. Волкер давал показания, в которых сообщил, что адвокат Трампа Руди Джулиани настаивал на том, чтобы Украина начала расследование, связанное с вероятным вмешательством в президентские выборы в США, а также с компанией Burisma, в которой прежде работал Хантер Байден. В то же время, Волкер подчеркнул, что тогда он не счел, что расследование в отношении Burisma было призывом провести расследование в отношении семьи Байденов.

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