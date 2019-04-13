Этот контент был опубликован 13 апреля 2019 г. 16:53

Киев. 13 апреля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Посольство Украины в Великобритании сообщило об отсутствии пострадавших сотрудников дипмиссии в результате инцидента с автомобилем украинского посла.

Как сообщается на сайте украинского диппредставительства, неизвестный в субботу утром умышленно врезался в автомобиль посла Украины в Великобритании.

Во время задержания полиция открыла огонь по машине злоумышленника.

Никто из сотрудников посольства не пострадал, сообщает украинское диппредставительство.

В комментарии по поводу данного инцидента указано, что около 10 часов утра в официальный автомобиль посла Украины в Великобритании на стоянке перед зданием посольства намеренно врезалась другая машина.

Была немедленно вызвана полиция, и автомобиль подозреваемого заблокировали.

"Тем не менее, несмотря на действия полиции, злоумышленник снова ударил машину посла. В ответ полиция была вынуждена открыть огонь по автомобилю нарушителя. Виновный был задержан и доставлен в полицейский участок", - сказано в сообщении.

Полиция устанавливает личность подозреваемого и мотивы нападения.

Сайт издания Express пишет, что инцидент произошел близ дороги Холланд-парк в районе Кенсингтон. Обе стороны дороги в настоящий момент оцеплены, на месте происшествия находятся вооруженные стражи порядка.

В районе Холланд-парк, где произошел инцидент, находятся посольства Украины, Узбекистана и Греции.

По словам одного из очевидцев, неизвестный открыл огонь из автомобиля, проезжая по дороге Холланд-парк. Другие свидетели произошедшего заявляют, что услышали около 10 выстрелов.

Между тем, британская газета The Telegraph сообщает, что в машину посла Украины врезался автомобиль, после чего полицейские открыли огонь. По последним данным, никто не пострадал.

Послом Украины в Великобритании является Наталия Галибаренко

***/ мф

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