Этот контент был опубликован 20 мая 2019 г. 22:29

Нью-Йорк (ООН). 20 мая. ИНТЕРФАКС - Украинский закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" предусматривает "языковую инквизицию" и может создать риск гражданского противостояния на всей территории Украины, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Я предлагаю нелицемерно и нелицеприятно дать справедливую оценку украинского закона и предусмотренного им языковой инквизиции с тем, чтобы предотвратить дальнейшую деградацию общественно-политической ситуации на Украине, создающей реальный риск гражданского противостояния не только на Востоке, но и на всей территории данного государства", - заявил Небензя в ходе заседания Совета Безопасности.

По его словам, "принятие закона препятствует задаче достижения мира и общественному согласию внутри страны, приводит к ненужной поляризации проживающих на Украине народов".

"Для страны, которая заявляет о стремлении соответствовать самым высоким европейским стандартам, подобные шаги недопустимы", - подчеркнул постпред РФ при ООН.

Он отметил, что "на этом фоне становится еще более понятным причины, по которым крымчане сделали свой исторический выбор в пользу возвращения в Россию и сохранили таким образом возможность использования русского языка, являющегося родным для подавляющего числа жителей полуострова".

Ранее в понедельник большинство членов Совбеза ООН не поддержали предложение России провести встречу в связи с принятым на Украине законом о языке.

Так, пять членов Совета Безопасности ООН высказались в поддержку заседания, еще шестеро - против, и четыре страны воздержались.

Ранее представители Франции, Германии и США заявили, что намерены заблокировать заседание, считая его несвоевременным. Небензя подверг их позицию критике.

Ожидалось, что СБ ООН в понедельник проведет заседание, которое будет посвящено принятию на Украине закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Его проведение запросила Россия.

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