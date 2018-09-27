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Этот контент был опубликован 27 сентября 2018 г. 13:48 27.09.2018 - 13:48

Брюссель. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Кандидатура осужденного в РФ на 20 лет за терроризм украинского режиссера Олега Сенцова внесена в предварительный список кандидатов на премию Европарламента им. А.Сахарова "За свободу мысли" за 2018 год.

В четверг в Брюсселе на совместном заседании комитета ЕП по иностранным делам и развитию и подкомитета по правам человека состоялась презентация кандидатур.

Как сообщалось, самая крупная политическая фракция Европарламента - Европейская народная партия (ЕНП) - выдвинула своим кандидатом на Сахаровскую премию О.Сенцова.

Всего фракциями и группами депутатов Европарламента в 2018 году было предложено выдвинуть на премию им. А.Сахарова восемь человек и неправительственных организаций, посвятивших свою жизнь и деятельность защите принципов демократии и фундаментальных прав в мире.

После обсуждения все предложения вошли в предварительный список.

Три финалиста будут определены путем голосования на аналогичном совместном заседании комитета и подкомитета 9 октября, объявили по итогу презентации кандидатур.

Был также представлен последующий график процедуры. Общая конференция председателей фракций ЕП примет решение по кандидатуре лауреата и объявит результат 25 октября в Страсбурге.

Церемония вручения премии состоится также в Страсбурге 12 декабря на пленарной сессии Европейского парламента.

Между тем 18 сентября Верховная Рада Украины предложила Норвежскому Нобелевскому комитету кандидатуру О.Сенцова на Нобелевскую премию мира.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил О.Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима за подготовку теракта. 14 мая 2018 года О.Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ. По утверждению адвокатов, О.Сенцов не намерен обращаться к президенту РФ с просьбой о помиловании.

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