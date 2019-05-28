Этот контент был опубликован 28 мая 2019 г. 15:20

Вашингтон. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер во вторник дал высокую оценку деятельности украинского экс-президента Петра Порошенко по осуществлению реформ на Украине.

"Президент Порошенко выполнил гигантскую работу по реформированию Украины - за четыре года его президентства. Он добился большего, чем за предшествовавшие двадцать лет", - сказал он во время видеоконференции.

Также он поделился мнением, почему украинцы на президентских выборах проголосовали на президентских выборах 2019 года за Владимира Зеленского.

"И они (украинцы - ИФ) проголосовали за большее, они хотели больше реформ, больше изменений, более быстрых перемен для нового поколения, и поэтому они проголосовали за Зеленского", - считает Волкер.

При этом он пообещал, что США будут работать с командой Зеленского в направлении реформ так же интенсивно, как с администрацией Порошенко.

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