Улицы и метрополитен Парижа оказались затоплены в результате проливного дождя
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Париж. 30 мая. ИНТЕРФАКС - В ночь на среду в Париже прошел Ливневый дождь прошел в Париже в ночь на среду, в результате чего оказались затопленными улицы и некоторые станции городского метрополитена, передает в среду информационный интернет-портал "Локаль".
В сообщении отмечается, что поезда не останавливались на станциях Журден и Кремлен-Бисетр, расположенных на линиях 11 и 7.
Кроме того, была прервана работа первой линии парижского метрополитена. Там она до сих пор не восстановлена.
По информации портала, из-за непогоды представителям местных властей пришлось эвакуировать 450 человек из здания в коммуне Шатне-Малабри на юго-западе Парижа.
1ла ар
Интерфакс