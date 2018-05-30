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Этот контент был опубликован 30 мая 2018 г. 10:33 30.05.2018 - 10:33

Париж. 30 мая. ИНТЕРФАКС - В ночь на среду в Париже прошел Ливневый дождь прошел в Париже в ночь на среду, в результате чего оказались затопленными улицы и некоторые станции городского метрополитена, передает в среду информационный интернет-портал "Локаль".

В сообщении отмечается, что поезда не останавливались на станциях Журден и Кремлен-Бисетр, расположенных на линиях 11 и 7.

Кроме того, была прервана работа первой линии парижского метрополитена. Там она до сих пор не восстановлена.

По информации портала, из-за непогоды представителям местных властей пришлось эвакуировать 450 человек из здания в коммуне Шатне-Малабри на юго-западе Парижа.

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