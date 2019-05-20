Этот контент был опубликован 20 мая 2019 г. 13:06

Брюссель. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Австрийские ультраправые министры заявили о готовности покинуть правительство после скандала с видеозаписью, на которой экс-глава Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе обсуждает возможность получения денег на избирательную кампанию, заявил и.о. главы этой партии Норберт Хофер.

В частности, в СМИ появлялась информация, что канцлер Австрии Себастьян Курц желает отставки главы МВД Герберта Кикля.

"Мы покинем рабочие места, если министра внутренних дел Герберта Кикля вынудят оставить пост", - цитируют западные СМИ слова Норберта Хофера, кандидатуру которого выдвинули на пост главы Австрийской партии свободы после отставки Штрахе в субботу.

В минувшую пятницу крупнейшие немецкие СМИ одновременно опубликовали материалы с утверждением, что Штрахе обсуждал возможность получения денег на покупку медиаактивов для влияния на выборы с некой "россиянкой", которая, по словам Штрахе, является гражданкой Латвии.

Кикль на тот момент являлся генеральным секретарем партии.

Штрахе в свою очередь в минувшую субботу отрицал, что его партия получала какие-либо незаконные средства.

Канцлер Австрии Себастьян Курц отказался продолжать правительственную коалицию с партией Штрахе и объявил о проведении досрочных выборов в парламент.

Внеочередные выборы, как ожидается, пройдут в сентябре.

1аю ар де

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