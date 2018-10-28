Ультраправый кандидат Болсонару близок к победе во втором туре выборов президента Бразилии
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Мадрид. 29 октября. ИНТЕРФАКС - Кандидат в президенты Бразилии от ультраправых Жаир Болсонару уверенно лидирует во втором туре выборов, сообщает в понедельник бразильское телевидение.
Согласно его данным, после обработки 92,08% бюллетеней Ж.Болсонару набирает 55,63% голосов.
Его соперник, кандидат от левых Фернанду Аддад пока что заручился поддержкой 44,37% проголосовавших на выборах бразильцев.
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Интерфакс