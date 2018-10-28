Ультраправый кандидат Болсонару близок к победе во втором туре выборов президента Бразилии

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Этот контент был опубликован 28 октября 2018 г. 23:22 28.10.2018 - 23:22

Мадрид. 29 октября. ИНТЕРФАКС - Кандидат в президенты Бразилии от ультраправых Жаир Болсонару уверенно лидирует во втором туре выборов, сообщает в понедельник бразильское телевидение. Согласно его данным, после обработки 92,08% бюллетеней Ж.Болсонару набирает 55,63% голосов. Его соперник, кандидат от левых Фернанду Аддад пока что заручился поддержкой 44,37% проголосовавших на выборах бразильцев. 1во жг Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс