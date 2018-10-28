Внешний контент

Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Мадрид. 29 октября. ИНТЕРФАКС - Кандидат в президенты Бразилии от ультраправых Жаир Болсонару уверенно лидирует во втором туре выборов, сообщает в понедельник бразильское телевидение.

Согласно его данным, после обработки 92,08% бюллетеней Ж.Болсонару набирает 55,63% голосов.

Его соперник, кандидат от левых Фернанду Аддад пока что заручился поддержкой 44,37% проголосовавших на выборах бразильцев.

1во жг

Neuer Inhalt

Horizontal Line

swissinfo.ch

Тизер

subscription form

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта










Интерфакс