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Этот контент был опубликован 8 октября 2018 г. 7:01 08.10.2018 - 07:01

*** Во втором туре ему будет противостоять кандидат от левых Аддад

(в сообщении от 2:02 обновлены данные об итогах голосования)

Мадрид. 8 октября. ИНТЕРФАКС - Представитель ультраправых Жаир Болсонару с большим отрывом лидирует по итогам первого тура президентских выборов в Бразилии, однако не смог победить уже в первом туре, передают в понедельник бразильские СМИ.

По итогам обработки 99% бюллетеней, Ж.Болсонару набирает 46% голосов, а его ближайший преследователь, кандидат от левых Фернанду Аддад, - около 29%.

Бразильский центризбирком ещё не объявил окончательные данные голосования, однако подтвердил, что во втором туре в конце октября за пост президента поборется Ж.Болсонару и Ф.Аддад.

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