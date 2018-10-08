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Этот контент был опубликован 8 октября 2018 г. 9:13 08.10.2018 - 09:13

*** Во втором туре ему будет противостоять кандидат от левых Аддад

(обновленная версия сообщения от 8:01, добавлены данные об итогах выборов)

Мадрид. 8 октября. ИНТЕРФАКС - Представитель ультраправых Жаир Болсонару с большим отрывом лидирует по итогам первого тура президентских выборов в Бразилии, однако не смог победить уже в первом туре, передают в понедельник бразильские СМИ.

По итогам обработки 99,99% бюллетеней, Ж.Болсонару набирает 46,04% голосов, за него на выборах проголосовали примерно 49,2 млн бразильцев. Его ближайший преследователь, кандидат от левых Фернанду Аддад, около 29,28%, его на выборах поддержал более 31,3 млн избирателей.

Ж.Болсонару одержал победу в столичном федеральном округе и в 16 штатах, расположенных на южных, а также северо-западных частях страны, а Ф.Аддад - в девяти штатах на севере и северо-востоке Бразилии. Только в одном из штатов - в Сеаре - победил другой кандидат в президенты, Сиру Гомес, набравший по итогам выборов 12,47% голосов (около 13,3 млн бразильцев).

Бразильский центризбирком ещё не объявил окончательные данные голосования, однако подтвердил, что во втором туре в конце октября за пост президента будут бороться Ж.Болсонару и Ф.Аддад.

Кроме того, по итогам голосования 7 октября не удалось выбрать губернаторов 13 штатов и федерального округа Бразилии, включая штаты Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Минас-Жерайс, Рио-Гранди-ду-Сул и Рио-Гранди-ду-Норти. Они также будут определены по итогам второго тура, запланированного на 28 октября. В остальных штатах губернаторы определились уже в первом туре.

Бразильская газета "Фолья-ди-Сан-Паулу" отмечает, что впервые за долгие годы широкой поддержки населения не получила Бразильская социал-демократическая партия, шедшая ранее в оппозиции к Партии трудящихся.

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