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Этот контент был опубликован 2 октября 2018 г. 20:05 02.10.2018 - 20:05

Мадрид. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Представитель Социал-демократической партии Бразилии Жаир Болсонару сохраняет лидерскую позицию в опросе общественных симпатий в преддверии президентских выборов.

Так, по данным института опроса общественного мнения "Ибоп", за кандидата, известного своими резкими высказываниями в адрес меньшинств, Ж.Болсонару, готов отдать свои голоса 31% избирателей. Поддержать кандидата от левой Партии трудящихся Фернанду Аддада, в последний момент заменившего в гонке экс-президента Луиса Инасиу Лулу да Силву, согласен 21% опрошенных.

В случае второго тура каждый из кандидатов получит по 42% голосов избирателей, говорится в результатах опроса. Остальные респонденты заявили, что пока либо не определились с кандидатом, либо пообещали испортить бюллетени.

Этот опрос свидетельствует о стагнации настроений у бразильцев, готовых поддержать Ф.Аддада. По итогам предыдущего опроса левый кандидат, известный бразильцам как бывший мэр финансовой столицы Бразилии, города Сан-Паулу, должен был взять верх по итогам второго тура.

Выборы в Бразилии запланированы на 7 октября, на 28 октября запланирован второй тур, если ни один из 13 кандидатов не сможет заручиться поддержкой абсолютного большинства граждан.

На прошлой неделе сообщалось, что Высший избирательный суд Бразилии постановил не допускать к голосованию почти 3,4 млн избирателей из-за отсутствия у них дактилоскопической регистрации. С 2016 года в Бразилии действует электронная система голосования, требующая биометрических данных для подтверждения личности избирателя.

При этом практически половина избирателей, которым суд отказал в праве проголосовать из-за отсутствия отпечатков их пальцев в системе, являются жителями северо-востока Бразилии, региона с низким уровнем жизни, традиционно поддерживающего партии левого толка.

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