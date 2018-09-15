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Этот контент был опубликован 15 сентября 2018 г. 14:53 15.09.2018 - 14:53

Мадрид. 15 сентября. ИНТЕРФАКС - Ультраправый кандидат в президенты Бразилии Жаир Болсонару, подвергшийся нападению на прошлой неделе во время выступления в штате Минас-Жерайс, лидирует в опросах симпатий избирателей в преддверии всеобщих выборов в октябре, свидетельствуют результаты опроса "Дата фолья".

Так, не менее 26% бразильцев готовы отдать голоса за Ж.Болсонару, находящегося в настоящее время в отделении интенсивной терапии после операции, потребовавшейся ему из-за ножевого ранения.

За ним с 13% следует бывший мэр Сан-Паулу Фернанду Аддад, вступивший в президентскую гонку от левой Партии трудящихся после того, как Высший избирательный суд Бразилии отстранил от участия в выборах экс-президента Луиса Инасиу Лулу да Силву. После того, как партии не удалось выдвинуть Лулу да Силву, она запустила рекламную кампанию своего кандидата: "Аддад - это Лула".

Если ни одному из кандидатов по итогам выборов 7 октября не удастся заручиться большинством голосов, второй тур выборов состоится 28 октября. По итогам опроса, если Ж.Болсонару пройдет во второй тур вместе с каким-либо другим крупным политиком, вероятнее всего, он ему проиграет. Ж.Болсонару неоднократно позволял себе недоброжелательные комментарии в адрес женщин, гомосексуалистов, представителей расовых меньшинств.

Левоцентристский кандидат Сиру Гомес, бывший губернатор штата Сеара, заручился поддержкой 13% избирателей, а экс-губернатор штата Сан-Паулу Жералду Алкмин - 9% бразильцев. На три процентных пункта - до 8% - снизилась популярность кандидата от "зеленых" Марины Силвы, которая в третий раз участвует в президентской гонке.

Опрос проводился среди почти 3 тыс. бразильцев 13-14 сентября.

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