Ультраправый кандидат уверенно лидирует в первом туре президентских выборов в Бразилии
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Мадрид. 8 октября. ИНТЕРФАКС - Представитель ультраправых Жаир Болсонару, по предварительным данным, с большим отрывом лидирует по итогам первого тура президентских выборов в Бразилии, однако не смог победить уже в первом туре, передают в понедельник бразильские СМИ.
По итогам обработки 86% бюллетеней, Ж.Болсонару набирает 47,6% голосов, а его ближайший преследователь, кандидат от левых Фернанду Аддад, - 27,2%.
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Интерфакс