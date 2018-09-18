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Этот контент был опубликован 18 сентября 2018 г. 15:10 18.09.2018 - 15:10

Лондон. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Власти Великобритании могут хранить в тайне информацию о возможных связях британских спецслужб с российским предпринимателем Александром Перепиличным, умершем в ноябре 2012 года, сообщила во вторник телерадиокорпорация ВВС.

По ее данным, такое решение принял королевский коронер (следователь, расследующий смерть при необычных обстоятельствах - ИФ), который ведет предварительное дознание по этому делу.

44-летний А.Перепиличный потерял сознание и скончался после пробежки в парке в ноябре 2012 года рядом со своим особняком в английском графстве Суррей. Расследование, проведенное местной полицией, пришло к заключению, что А.Перепиличный скончался в силу естественных причин. Но вскоре в СМИ появились предположения о том, что его смерть была насильственной.

1кю ар*

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