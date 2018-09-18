Умерший в 2012г предприниматель Перепеличный мог быть связан с британскими спецслужбами - ВВС
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Лондон. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Власти Великобритании могут хранить в тайне информацию о возможных связях британских спецслужб с российским предпринимателем Александром Перепиличным, умершем в ноябре 2012 года, сообщила во вторник телерадиокорпорация ВВС.
По ее данным, такое решение принял королевский коронер (следователь, расследующий смерть при необычных обстоятельствах - ИФ), который ведет предварительное дознание по этому делу.
44-летний А.Перепиличный потерял сознание и скончался после пробежки в парке в ноябре 2012 года рядом со своим особняком в английском графстве Суррей. Расследование, проведенное местной полицией, пришло к заключению, что А.Перепиличный скончался в силу естественных причин. Но вскоре в СМИ появились предположения о том, что его смерть была насильственной.
1кю ар*
Интерфакс