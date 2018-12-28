Умер израильский писатель Амос Оз

Этот контент был опубликован 28 декабря 2018 г. 16:06

Иерусалим. 28 декабря. ИНТЕРФАКС - Известный израильский писатель и журналист Амос Оз скончался в пятницу в возрасте 79 лет, сообщают израильские СМИ.

"Мой любимый отец только что скончался от рака после резкого ухудшения состояния", - цитирует газета "Таймс оф Израэл" дочь писателя Фания Оз-Зальцбергер.

А.Оз был одним из самых известных и читаемых авторов в Израиле. Его книги были переведены на 45 языков, в том числе на русский.

А.Оз был лауреатом премии Израиля - самой престижной премии страны, эксперты неоднократно называли его вероятным кандидатом на получение Нобелевской премии.

Наиболее известные произведения А.Оза - "Повесть о любви и тьме", "Черный ящик" и "Иуда".

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