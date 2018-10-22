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Этот контент был опубликован 22 октября 2018 г. 20:49 22.10.2018 - 20:49

Рим. 22 октября. ИНТЕРФАКС - Один из основателей итальянской группы компаний Benetton Group Джильберто Бенеттон скончался в понедельник в возрасте 77 лет, сообщает агентство АНСА.

По данным агентства, предприниматель скончался после продолжительной болезни. За несколько дней до смерти его госпитализировали в городе Тревизо из-за пневмонии.

Дж.Бенеттон был вице-президентом подконтрольной семье Бенеттон финансовой компании Edizione, кейтеринговой компании Autogrill, а также советником в Benetton Group, владельце оператора итальянских дорог Atlantia, инвестиционном банке Mediobanca, производителе автомобильных шин Pirelli & C. и страховой компании Allianz.

В рейтинге миллиардеров Forbes Дж.Бенеттон занимал 652 место в мире и 12 место в Италии.

Ранее в июле в возрасте 74 лет скончался младший из братьев-основателей Benetton - Карло.

Четверо детей семьи Бенеттон - Лучиано, Джулиана, Джильберто и Карло основали компанию Benetton Group для продажи одежды в 1965 году. В том же году открылся первый магазин Benetton в городе Беллуно в итальянской области Венето. Первый магазин марки за пределами Италии открылся в 1972 году в Париже.

Группа производит одежду под брендами United Colors of Benetton и Sisley.

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